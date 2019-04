Sri Lanka verbietet Vermummungen

Colombo.Unter dem Eindruck mehrerer Selbstmordattentate ist in Sri Lanka ein Vermummungsverbot in Kraft getreten. Gesichtsbedeckungen erschwerten die Identifizierung einer Person und gefährdeten so die nationale Sicherheit, hieß es gestern aus dem Büro von Staatspräsident Maithripala Sirisena. Bei der Anschlagserie am Ostersonntag waren mehr als 250 Menschen getötet worden. Die Zahl der ausländischen Todesopfer ist auf 42 gestiegen. Weitere zwölf Ausländer gelten noch als vermisst, wie das Außenministerium des südasiatischen Inselstaates gestern mitteilte. Unter den Toten ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch ein Deutsch-Amerikaner. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat die Anschläge für sich reklamiert. dpa

