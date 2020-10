Staat darf jetzt Handys hacken

Berlin.Die insgesamt 19 Geheimdienste in der Bundesrepublik dürfen künftig heimlich die Kommunikation über WhatsApp und andere verschlüsselte Messenger-Dienste überwachen. Die Bundesregierung hat am Mittwoch das „Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts” angenommen, das das Hacken von Handys durch den Staat in bestimmten Fällen erlaubt. Die Zustimmung des Bundestags gilt als Formsache.

In Zukunft dürfen das Bundesamt für Verfassungsschutz, die 16 Landesämter sowie der Bundesnachrichtendienst (BND) und der Militärische Abschirmdienst (MAD) sich per „Staatstrojaner” Zugang zu elektronischer Kommunikation von Einzelpersonen verschaffen. Das umfasst sowohl versendete Botschaften als auch laufende Gespräche. Das Gesetz verpflichtet Internetanbieter künftig, beim Aufspielen von Schadsoftware zu helfen.

Kritik von FDP und Linken

Eine zunächst diskutierte Beschränkung auf Fälle, in denen Anschläge unmittelbar bevorstehen und ausländische Geheimdienste bereits Informationen geliefert haben, findet sich in dem Gesetz nicht. Kritiker befürchten, dass Dienste so künftig auch vergleichsweise harmlose Personen ausspionieren können. „Das gleicht einem Ausverkauf der Bürgerrechte“, klagt FDP-Vizefraktionschef Stephan Thomae. Der Linken-Geheimdienst-Experte André Hahn meinte, das Gesetz sein „ein schwerwiegender und völlig unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff”.

Für die Große Koalition ist die Neuerung auch eine Konsequenz aus den jüngsten rechtsextremen Terroranschlägen in Halle und Hanau. In beiden Fällen gehörten die Täter keiner größeren Gruppierung an. RND

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020