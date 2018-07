Staat kassiert noch mehr

Anzeige

Berlin.Die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland hat einen Rekordwert erreicht. Nach einer aktuellen Untersuchung des Bundes der Steuerzahler bleiben von einem verdienten Euro im Schnitt nur noch 45,7 Cent übrig. Der von der Organisation jährlich ausgerufene „Steuerzahler-Gedenktag“ fällt damit auf den morgigen Mittwoch. Erst danach arbeiten die Bundesbürger in diesem Kalenderjahr rein rechnerisch nicht mehr für den Staat, sondern nur noch für sich selbst. Am Ende des Geldes bleibt immer mehr Monat übrig, lautet ein alter Witz.

Dass sich eine deutliche Mehrheit zunehmend vom Staat geschröpft fühlt, hat der Bund der Steuerzahler jetzt in einer Umfrage ermittelt. Demnach empfinden neun von zehn Bundesbürgern ihre eigene Belastung als zu hoch. Und die Entwicklung der vergangenen Jahre scheint den Steuerzahlern recht zu geben. Zwar haben die Löhne bei vielen Arbeitnehmern ordentlich zugelegt, die „heimlichen Steuererhöhungen“ aber noch deutlich mehr. Denn das Plus auf dem Gehaltszettel ist auch mit höheren Sätzen bei der Lohn- und Einkommensteuer verbunden. Selbst ein Durchschnittsverdiener könne da „gefährlich nah an den Spitzensteuersatz herankommen“, kritisierte der Verbandspräsident Reiner Holznagel.

Zwar hatte die Bundesregierung schon in der vergangenen Wahlperiode beschlossen, den Einkommensteuertarif an die Inflation anzupassen und damit die sogenannte kalte Progression abzumildern. Hier handelt es sich um eine „heimliche Steuererhöhung“, bei der Lohnzuwächse durch eine höhere Steuerbelastung zum großen Teil gleich wieder aufgezehrt werden.