Staatsanwalt kommt in die Türkei

Istanbul.Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den Besuch eines „hochrangigen saudischen Staatsanwalts“ in der Türkei angekündigt. Er soll morgen ankommen und seinen türkischen Kollegen treffen, der die Tötung des kritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Königreichs untersucht. Unterdessen hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Saudi-Arabien zur raschen Aufklärung des Tathergangs aufgefordert. Dies müsse zudem transparent und glaubhaft erfolgen, verlangte Merkel nach Angaben der Bundesregierung in einem Telefonat mit dem saudischen König Salman. Die Grünen dringen nun in der Debatte über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien auf eine gesetzliche Neuregelung aller Waffenausfuhren. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018