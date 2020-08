Stadt will Trump nicht zu Besuch haben

Washington.Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden stellt seinen Landsleuten eine einfache Frage: „Fühlen Sie sich in Donald Trumps’ Amerika sicher?“ Und gibt die Antwort vor seiner Grundsatzrede in Pittsburgh zu den Unruhen in Portland, Kenosha und anderen Städten selbst. Wohl kaum. Ein Präsident, der „seine Unterstützer aufhetzt“ und „fahrlässig zur Gewalt aufmuntert“ sei Teil des

...