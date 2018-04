Stadtdekan: Das bestätigt unsere Praxis

Anzeige

„Wir können mit diesem Urteil leben“, sagt Ralph Hartmann, evangelischer Stadtdekan in Mannheim. Die EuGH-Entscheidung respektiere die Selbstbestimmung der Kirche, setze ihr aber auch Grenzen. „Das bestätigt unsere Praxis.“ In einigen Bereichen, etwa in pädagogischen Berufen, sei das christliche Bekenntnis der Mitarbeiter wichtig, in der Pflege oder Medizin dagegen nicht. Als Kita-Träger habe die evangelische Kirche in Mannheim sogar eine Vorreiterrolle inne: „Wir stellen in Kindergärten mit vielen muslimischen Kindern bewusst muslimische Erzieher und Erzieherinnen ein“, erklärt Hartmann.

Auch der Caritasverband Mannheim beschäftigt Mitarbeiter, die sich zu einer anderen Religion bekennen oder konfessionslos sind. „Es kommt dabei auf die Art der Tätigkeit an“, sagt eine Sprecherin. Sie erwartet nicht, dass die Caritas ihre Einstellungspraxis ändern muss. be