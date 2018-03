Städte reichen Vorschläge für saubere Luft ein

Anzeige

Herrenberg will unter anderem den Verkehr besser lenken. Eine App (spezielles Programm für Mobiltelefone) soll in Echtzeit Verkehrsinformationen zur Verfügung stellen. Die Stadt plant, den Busverkehr auszuweiten, ein vergünstigtes Monatsticket anzubieten und Zuschüsse zum Kauf von Lastenrädern und E-Bikes zu zahlen. „Wir haben in ganz kurzer Zeit Vorschläge zusammengetragen, die uns in Herrenberg eine echte Entlastung bringen können, die kurzfristig umsetzbar sind und modellhaften Charakter haben“, erklärte Oberbürgermeister Thomas Sprißler in einer Mitteilung. „Für die Umsetzung benötigen wir jedoch die finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bundes.“ Essen stellt neue Park-and-Ride-Plätze und Radwege in Aussicht.

Keine kostenlosen Bahnen

Von einem kostenlosen ÖPNV, den ehemalige Bundesminister ins Spiel gebracht hatten, ist in keinem der bisher veröffentlichten Konzepte die Rede. Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht hatte ihn bereits zuvor als „Illusion“ bezeichnet. Allein in Mannheim betragen die Fahrgeldeinnahmen für Stadtbahnen und Busse rund 80 Millionen Euro jährlich, beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar 300 Millionen Euro, erklärte er. „Einnahmeausfälle in dieser Größenordnung könnten von den Kommunen nicht getragen werden. Hinzu kämen weitere Millionen für dann notwendige neue Busse, Bahnen und Personal. Denn durch kostenlose Tickets würden sich die Fahrgastzahlen abrupt vervielfachen“, so Specht.

Im Februar hatten die damaligen Bundesminister Barbara Hendriks (SPD, Umwelt), Christian Schmidt (CSU, Verkehr) und Peter Altmaier (CDU, Kanzleramt) in einem Brief an die EU-Kommission geschrieben, Deutschland wolle „so schnell wie möglich“ europäische Vorgaben für saubere Luft umsetzen – und unter anderem einen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr vorgeschlagen, der in diesen fünf Modellstädten erprobt werden sollte.

Die EU macht Druck auf Deutschland wegen einer hohen Luftbelastung in vielen Städten mit gesundheitsschädlichem Stickoxid, das vor allem aus Dieselabgasen stammt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018