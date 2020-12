Stärkung der Republik

Frankreichs Premierminister Jean Castex stellte das neue Gesetz vor. © dpa

Paris.Frankreich will angesichts von Terroranschlägen und Spannungen in den Vorstädten stärker gegen radikale Islamisten kämpfen. Das französische Kabinett und Staatschef Emmanuel Macron diskutierten dazu am Mittwoch in Paris über ein neues Gesetz. Der Gesetzentwurf soll beispielsweise die Auflösung von Vereinen erleichtern, die die Werte Frankreichs in Frage stellen. Bedrohungen oder Einschüchterungen von Beamten sollen bestraft und die Bekämpfung von Hass im Netz verstärkt werden.

Außerdem soll der Heimunterricht eingeschränkt werden, denn gerade Kinder in benachteiligten Vierteln besuchen oft keine staatlichen Schulen. Das sogenannte Gesetz zur „Stärkung der republikanischen Prinzipien“ wird schon länger diskutiert. „Dieser Text ist kein Text gegen Religionen, insbesondere nicht gegen die muslimische Religion“, sagte Premierminister Jean Castex nach der Kabinettssitzung. „Mit diesem wichtigen Text wollen wir uns die Mittel zum Kampf und zum Schutz geben.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020