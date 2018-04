Stärkung der Sozialdemokratie? Riesen-Erwartungen an Nahles

Parteitag in Wiesbaden

Berlin (dpa) - Andrea Nahles will Geschichte schreiben - als erste Frau an der Spitze der SPD. Sie hat einen großen Erneuerungsprozess angekündigt und damit Erwartungen nicht nur in der eigenen Partei geweckt.

Am Sonntag stellt sich die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion den Delegierten des Parteitags in Wiesbaden zur Wahl. Ihrer einzigen Gegenkandidatin, der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, werden kaum Chancen eingeräumt.

Juso-Chef Kevin Kühnert fordert von Nahles Mut zu tatsächlicher Erneuerung und echten Reformen. «Das Schlimmste wäre, wenn wir in einem halben Jahr wieder in den Alltagstrott verfallen würden und vergessen haben, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten im Erneuerungsprozess. Die Gefahr ist sehr groß», sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Und es ist Aufgabe der Vorsitzenden, dagegen anzugehen.» Bei einigen Themen wie Hartz IV müsse die Partei grundlegend neue Antworten liefern. «Mit kleinteiligen Korrekturen ist es nicht mehr getan.»