Starke Botschafter

Ein größeres Glücksgefühl als an diesem Abschlusstag der Olympischen Spiele von Pyeongchang kann es für die deutschen Sportler und ihre Fans nicht geben. Die Eishockey-Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm hat nach einem unglaublichen Kampf gegen Russland nicht Gold verloren – sondern sich in die Herzen der Menschen gespielt und mit der Silbermedaille Geschichte geschrieben. Dieser Erfolg ist gar nicht hoch genug zu bewerten.

Knapp 3000 Aktive aus aller Herren Länder haben in 102 Wettbewerben ihre Sieger gesucht. Dabei haben 154 Deutsche ihr Land bei diesen Spielen bestens vertreten, waren sympathische Botschafter – und so erfolgreich wie noch nie. Damit ist nicht der stupide Blick auf den Medaillenspiegel gemeint. Jede Athletin, jeder Athlet, der eine neue Bestleistung aufgestellt hat, verdient größten Respekt.

Dass diese Anstrengungen in manchen Sportarten gleich haufenweise mit Edelmetall belohnt wurden, hat viele verschiedene Gründe. Bei den Rodlern und Bobfahrern hatten die Materialentwickler einen großen Anteil am Erfolg. Den nordischen Kombinierern, Biathleten und Skispringern ist es perfekt gelungen, ihre mentale Stärke im Weltklassefeld auszuspielen. Das Überraschungs-Gold im Eiskunstlauf hat sicherlich ebenfalls dazu beigetragen, das gelebte Team-Gefühl zu stärken. Wer immer Zeit hatte, feuerte die Kollegen bei den manchmal erbärmlich schlecht besuchten Wettbewerben lautstark an. Die leeren Ränge wurden von den Veranstaltern billigend in Kauf genommen. Ihnen waren die Fernsehzeiten in den entsprechenden Märkten in Nordamerika und Europa wichtiger als die olympische Stimmung an den Strecken und in den Hallen.