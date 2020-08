Franziska Giffey (SPD) stellt den aktuellen Altersbericht vor. © dpa

Berlin.Experten sehen in der älteren Bevölkerung in Deutschland eine starke „digitale Spaltung“. „Der Zugang zu und die Nutzung von digitalen Angeboten sind innerhalb der Gruppe der älteren Menschen je nach Bildungsstand und Einkommen ungleich verteilt – deutlich ungleicher als zwischen jüngeren Menschen“, heißt es im „Achten Altersbericht“ für die Bundesregierung. Über ihn beriet am Mittwoch das Bundeskabinett, anschließend wurde er in Berlin vorgestellt.

Die Sachverständigenkommission aus Forschern mehrerer Fachrichtungen, die den Bericht erstellt hat, fordert die Bundesregierung auf, dem Thema Alter in ihrer Digitalstrategie „weit mehr Gewicht als bisher beizumessen“. Laut Bundesfamilienministerium werde man die Empfehlungen aufnehmen und umsetzen, sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch. „Es geht nicht nur um das Skypen mit den Enkelkindern oder Einkaufen übers Internet.“ Es gehe um echte Teilhabe oder Zugang zu Informationen für ältere Menschen.

Die Sachverständigen sprechen sich konkret für einen Internetzugang für alle Wohnformen älterer Menschen aus, ob zu Hause oder im Pflegeheim. Zudem sollten Bund, Länder und Kommunen kostenfreies Internet im öffentlichen Raum bereitstellen und alte Menschen, die von Grundsicherung oder wenig Einkommen leben, sollten Internet und die Anschaffung digitaler Technik staatlich gefördert bekommen. Der Leiter der Altersberichtskommission, Andreas Kruse, sprach von einem „Grundrecht“ und von „digitaler Daseinsvorsorge“.

Giffey regte an, dass auf kommunaler Ebene beispielsweise bei Bildungsangeboten oder Seniorentreffs das Thema Digitalisierung eine stärkere Rolle spielen sollte. Statt „Tanztee, Skat und Kaffee“, könne es auch einmal darum gehen, wie ein Zug oder ein Bürgeramtstermin über das Internet gebucht werde. dpa

