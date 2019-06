Michelle und Barack Obama wollen Menschen über das Netz vereinen. © dpa

New York.Das ehemalige US-Präsidentenpaar Barack und Michelle Obama macht künftig auch Podcasts – also eine Serie von abonnierbaren Hörbeiträgen und Videos. „Der Präsident und Frau Obama wollen Podcasts entwickeln, produzieren und einigen ausgewählten auch ihre Stimme leihen, um sich durch vielfältige Themen mit Hörern auf der ganzen Welt zu verbinden“, teilte das Unternehmen Spotify mit. Zusammen mit der Produktionsfirma der Obamas, „Higher Ground“, will Spotify demnach „starke Geschichten zur Unterhaltung, Information und Inspiration“ veröffentlichen.

„Wir freuen uns darüber (...), Menschen zum Lächeln zu bringen, zum Nachdenken anzuregen und uns hoffentlich alle ein bisschen näher zusammenzubringen“, wurde Barack Obama in der Mitteilung zitiert. Der Vertrag mit Spotify, das eigenen Angaben zufolge 217 Millionen monatliche Nutzer hat, läuft mehrere Jahre. Details über Inhalte oder ein Starttermin wurden nicht genannt. Bereits vergangenes Jahr hatten die Obamas mit dem Videodienst Netflix eine Zusammenarbeit mit einem ähnlichen Ansatz bekannt gegeben. dpa

