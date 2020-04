Starmer neuer Labour-Chef

Labour-Chef Keir Starmer gilt als Verfechter von Menschenrechten. © dpa

London.Er machte sich einen Namen als Verteidiger von Menschenrechten und leitender Staatsanwalt – jetzt soll Keir Starmer als neuer Oppositionsführer in Großbritannien die tief zerstrittene Labour-Partei einen. Wie die britischen Sozialdemokraten am Samstag mitteilten, wurde der 57-Jährige zum neuen Labour-Chef gewählt. Er tritt die Nachfolge von Jeremy Corbyn an. Unter dessen Führung hatte Labour bei der Wahl im Dezember die schwerste Niederlage seit 1935 eingefahren. Zur Vizechefin wurde die bildungspolitische Sprecherin Angela Rayner gewählt.

Der ehemalige Menschenrechtsanwalt Starmer setzte sich nach der ersten Auszählungsrunde gegen seine Konkurrentinnen durch. Seine Wahl gilt als Abkehr von dem stramm linksgerichteten Kurs der Sozialdemokraten, der für die Partei zur Zerreißprobe wurde. Starmer hat angekündigt, den linken und den pragmatischen Flügel der Partei miteinander versöhnen zu wollen. Ob ihm das gelingt, dürfte über seine Chancen entscheiden, den Tories von Premier Boris Johnson gefährlich zu werden. Dessen Verhalten in der Corona-Krise kritisierte Starmer in einem Gastbeitrag in der „Sunday Times“: „Es sind schwere Fehler gemacht worden“, schrieb er. Zu spät habe die Regierung eingestanden, dass Großbritannien bei der Zahl der Tests hinter anderen Ländern hinterherhinke. dpa

