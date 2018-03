Stau bis Heilbronn und Tübingen

Anzeige

Kontrolle über Plakette

„Das ist nicht handelbar“, meint Kretschmann. Das Land müsse doch in der Lage sein, Vorgaben auch umzusetzen. Fahrverbote hält er nur für praktikabel, wenn über eine blaue Plakette die sauberen Autos leicht kontrolliert werden können. Doch der Grünen-Politiker muss einräumen, dass Baden-Württemberg sowohl bei der Bundesregierung als auch bei den anderen Ländern auf entschiedene Ablehnung gestoßen ist. „Alle dachten, die Werte gehen zurück und es bleibt nur Stuttgart übrig“, erklärt Kretschmann das Kalkül. Falls das Gericht die beiden betroffenen Länder zu sofortigen Fahrverboten verpflichtet, erwartet er eine neue Diskussion über die Aussperrung aller älteren Diesel.

Überraschende Alternative

Sozusagen in letzter Sekunde haben Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und der ADAC Württemberg eine überraschende Alternative aus dem Hut gezaubert, die ähnliche Entlastung für die Umwelt verspricht wie Diesel-Fahrverbote. Die ungewöhnliche Allianz hat in umfangreichen Versuchen nachgewiesen, dass ältere Diesel doch mit speziellen Katalysatoren nachgerüstet werden können und die Schadstoffwerte im Straßenbetrieb mindestens halbiert werden. „Die Hardware-Nachrüstung funktioniert“, sagt ADAC-Präsident Dieter Roßkopf. Die Luftbelastung an der hochbelasteten Messstelle Am Neckartor könne um ein Viertel sinken „und Fahrverbote vermieden werden“.

Hermann erinnert daran, dass die großen Hersteller von Audi über Daimler bis VW bisher bestritten haben, dass die nachträgliche Umrüstung möglich sei. „Es geht, wenn man will“, betont Hermann, der den aufwendigen Testlauf aus Steuergeld mitfinanziert hat. Der Grünen-Minister appelliert nun an die Hersteller: „Es ist höchste Zeit, dass die Branche Verantwortung übernimmt.“ Auf 1400 bis 3000 Euro kalkulieren die ADAC-Experten die Kosten pro Auto. Hermann findet, die Hersteller sollten zahlen. „Ich betrachte die Nachrüstung als Teil der Wiedergutmachung.“

Kritik am Bund

Kein Verständnis haben Kretschmann und Hermann für die Bundesregierung, die einerseits das Aussortieren älterer Diesel über eine blaue Plakette ablehne, in ihrem Brief an die EU aber Fahrverbote für Benziner und Diesel auf belasteten Straßenabschnitten ins Gespräch bringt. „Das ist nicht ganz konsistent“, spottet der Regierungschef.

Wenig Begeisterung zeigt der Grüne auch für die Idee von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, in fünf Städten kostenlosen Nahverkehr auszuprobieren. Kanzlerin Angela Merkel hatte ihn eigens angerufen, um ihn auf die Auswahl der Städte Mannheim, Reutlingen und Herrenberg vorzubereiten. Besänftigt hat das Kretschmann aber nicht: „Sehr fundiert ist der Vorschlag nicht.“ Der Bund müsse schon sagen, wer zahlen soll.

