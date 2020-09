Steigende Gewalt gegen Lehrer

Berlin.Beleidigungen, Drohungen oder Schläge gegen Lehrer nehmen einer Umfrage unter Schulleitern zufolge zu. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellte am Donnerstag die Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Befragung im Januar und Februar dieses Jahres vor. Jede dritte Schulleitung (34 Prozent) in Deutschland gab an, dass es in den vergangenen fünf Jahren an ihrer Einrichtung zu Fällen kam, in denen Lehrer körperlich angegriffen wurden. Bei der gleichen Befragung 2018 sagten noch 26 Prozent der Schulleiter, es habe solche Fälle in den vergangenen fünf Jahren gegeben.

Deutlich mehr Schulen berichteten im Vergleich zu 2018 auch von Beschimpfungen, Drohungen, Beleidigungen, Belästigungen oder Mobbing gegen Lehrkräfte. 61 Prozent gaben an, es habe in den vergangenen Jahren entsprechende Fälle gegeben. 2018 sagten das 48 Prozent. Die Zahl der Befragten, die von Angriffen und Belästigungen über das Internet berichteten, nahm ebenfalls zu (2020: 32 Prozent, 2018: 20 Prozent).

Zweifel an Studie

Allerdings lässt sich keine sichere Aussage treffen, ob es tatsächlich eine Zunahme von Angriffen auf Lehrer gab und wie diese im Einzelnen aussahen, da keine Zahlen und näheren Angaben zu den eigentlichen Vorfällen vorliegen. Dies zu erheben sei Aufgabe der Politik, sagte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann am Donnerstag. Man wolle mit den Schulleiterbefragungen den notwendigen Druck dafür erzeugen. Er forderte, dass an den Schulen entsprechende Vorfälle statistisch erfasst und an die Kultusministerien gemeldet werden sollten.

Kritik an der Methodik der Studie äußerte der Deutsche Lehrerverband, weil dabei die Ergebnisse zweier Umfragen verglichen werden, die im Abstand von zwei Jahren gemacht wurden – bei denen aber jeweils nach Vorfällen in den vergangenen fünf Jahren gefragt wurde. Dennoch stellte sich der Lehrerverband hinter die Aussagen: „Grundsätzlich kann aufgrund der von unseren Mitgliedern eingegangenen Rückmeldungen das Ergebnis der VBE-Umfrage bestätigt werden, dass die meist verbale, nicht selten auch körperliche Aggressivität gegen Lehrkräfte vonseiten von Schülern und Eltern zugenommen hat“, teilte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger mit.

Bei der Mehrheit der Meldungen ging es nach VBE-Angaben um Angriffe von Schülern. Beckmann sprach im Bereich körperliche Gewalt von „Schlagen, Schütteln, Stoßen, Boxen, Treten, mit Gegenständen werfen, an den Haaren ziehen“. Zwar wird seinen Angaben zufolge über das Thema jetzt mehr gesprochen, was auch zu einem anderen Meldeverhalten durch die Schulen führe. „Wir warnen aber davor, den deutlichen Anstieg darauf zurückzuführen.“ dpa

