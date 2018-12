Steiniger Weg zur Europa-Armee

Berlin/Mannheim.Die Aussicht ist in der Tat verlockend, wie zuletzt für den Kandidaten zum CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz: Mit einer eigenen Armee entkoppelt sich Europa ein Stück weit von der US-Dominanz in der Nato, setzt das Geld aus den Verteidigungsetats effektiver ein – stellt sich, mit einem Wort, auf eigene Füße. Doch was so einleuchtend klingt, erweist sich bei näherem Hinsehen als schwierig. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was genau ist unter einer Europaarmee zu verstehen?

Es liegt wohl an der ungenügenden Definition: Jeder scheint etwas anderes darunter zu verstehen. Die ursprüngliche Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der von einer relativ schnell zu schaffenden „gemeinsamen Interventionstruppe“ gesprochen hat, stellt dabei das eine Extrem dar. Den Gegenentwurf bildet die „Armee der Europäer“: Jeder Staat behält erst einmal seine Armee, diese arbeiten aber immer enger – etwa bei Beschaffung und Einsätzen – zusammen.

Welche Absichten verfolgt Macron mit seinem Vorstoß?

Vorderhand hat er recht mit der Äußerung, dass Europa seine Fähigkeiten zur Verteidigung „mit Blick auf Russland und China“ verstärken müsse. In Deutschland und anderen EU-Ländern wird allerdings befürchtet, dass die Franzosen lediglich ihre Partner in (Kampf-)Einsätze) in Afrika hineinziehen wollen. Paris sieht sich quasi immer noch verantwortlich für die Entwicklungen in seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien. In Frankreich ist der Präsident gleichzeitig Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Welche Hauptschwierigkeit stellt sich der Bundeswehr?

Die deutschen Streitkräfte sind eine „Parlamentsarmee“. Das bedeutet, dass alle Einsätze – und seien sie noch so klein – vom Bundestag gebilligt werden müssen. Dieser hat indirekte Gestaltungsrechte über das Haushaltsrecht – zum Beispiel den Finanzrahmen des Verteidigungsministeriums. Direkt bestimmt er über alle Auslandseinsätze – von den derzeit größten in Afghanistan (1275 Soldaten) und Mali (1046) bis zur Unterstützung einer Friedensmission im Sudan (sechs Soldaten).

Wie kommt ein Auslandseinsatz der Bundeswehr zustande?

Die „Leitplanken“ dafür hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil von 1994 festgelegt. Erste Voraussetzung ist demnach die Vorlage eine Resolution des Uno-Sicherheitsrates. Die Beteiligung der Bundeswehr am Kosovo-Krieg (Februar 1998 bis Juni 1999), für den ein solches Mandat fehlte, gilt bis heute als Ausnahmefall. Neben der Uno können die politischen und militärischen Planungen auch durch die Einschätzung der Europäischen Union oder der Nato ausgelöst werden, dass ein bewaffneter Konflikt in einem Land oder zwischen zwei Staaten eine Bedrohung des internationalen Friedens im Sinne der Charta der Vereinten Nationen darstellt und dass ein Eingreifen notwendig ist.

Welche Voraussetzungen müsste der Einsatz einer Europa-Armee haben?

Unabdingbar wäre, dass die EU-Mitgliedstaaten Abstriche an ihrer Souveränität zugunsten einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hinnehmen. Dagegen haben sie sich bisher gewehrt. Hier gilt noch immer das Prinzip der Einstimmigkeit. Weshalb die unterschiedlichen Interessen den Fortschritt zu einer Schnecke machen. Zwar gibt es auf der politischen Ebene mit der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)“ und der militärischen Ebene mit der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (in der englischen Abkürzung: Pesco) wohlmeinende Ansätze, die aber noch nicht sehr weit gediehen sind.

Was würde in einer Europa- Armee mit den französischen Atomraketen passieren?

Das ist völlig offen, da Macron Fragen dazu bisher immer ausgewichen ist. Gleiches gilt für den französischen Sitz im Uno-Sicherheitsrat.

Wo liegen die rüstungstechnischen Schwierigkeiten?

Der ehemalige Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, Rudolf Adam, hat das in einem Arbeitspapier für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik einmal so beschrieben: „Die USA betreiben ein Panzermodell, zwei Typen von schweren Haubitzen, sechs Kampfflugzeugmodelle und vier Baureihen von Kriegsschiffen. Für Nato-Europa lauten die entsprechenden Zahlen 17, 26, 20 und 29.“ Dadurch entstehen unnötig hohe Entwicklungs- und Anschaffungskosten. Auf der anderen Seite hängen aber auch in den jeweiligen Ländern viele Industrie-Arbeitsplätze an diesem Gerät.

