Steinmeier reist nach Äthiopien

Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed zuletzt in Davos. © EPA

Addis Abeba.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt heute einen dreitägigen Staatsbesuch in Äthiopien. Er will damit vor allem Unterstützung für den entschlossenen Reformkurs von Ministerpräsident Abiy Ahmed demonstrieren, der seit April 2018 im Amt ist. In Gesprächen auch mit Bürgern und Wirtschaftsvertretern will sich der Bundespräsident ein Bild von der Entwicklung des Landes machen. Es gebe viel Hoffnung, aber auch Fragezeichen, hieß es aus dem Präsidialamt in Berlin.

Zum Auftakt wird Steinmeier in der Hauptstadt Addis Abeba von der neuen Präsidentin Sahle-Work Zewde begrüßt, die ebenfalls für den demokratischen Wandel des Landes steht. Eine Wirtschaftsdelegation begleitet den Bundespräsidenten, darunter Spitzenmanager von Volkswagen und Siemens. Morgen besichtigt er im Norden Äthiopiens die Felsenkirchen von Lalibela, die Teil des Unesco-Weltkulturerbes sind. Am Mittwoch kommt er mit Spitzenvertretern der Afrikanischen Union zusammen, die in Addis Abeba ihren Sitz hat.

Frieden ohne Bedingungen

Der 42 Jahre alte Regierungschef Abiy gilt als eine Art Superstar am Horn von Afrika. Mit seinem Amtsantritt brachte er in dem Land mit rund 100 Millionen Menschen umfassende demokratische Reformen auf den Weg. Er ließ Tausende politische Gefangene frei, begann eine Liberalisierung der Wirtschaft und ließ hochrangige Funktionäre der alten Garde festnehmen. Und er schloss Frieden mit dem Langzeit-Rivalen Eritrea – ganz ohne Gegenleistung Eritreas. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019