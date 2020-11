Steinmeier und Merkel machen Mut

Berlin.Zum Beginn der Adventszeit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Bevölkerung Mut zugesprochen. Obwohl wegen der Corona-Krise zunächst weiter Verzicht gefragt sei, könne Deutschland voller Zuversicht sein, schrieb das Staatsoberhaupt in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“. Denn die Fortschritte der medizinischen Forschung gäben Hoffnung, dass das Virus nicht dauerhaft den Alltag beherrsche: „Die Pandemie wird uns die Zukunft nicht nehmen.“

Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bemühte sich, Zuversicht zu verbreiten: „Wir haben ein großes Stück des Weges zurückgelegt“, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichen Video-Podcast. „Wir können annehmen, dass ein oder mehrere Impfstoffe nicht am Sankt Nimmerleinstag, sondern in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen können.“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass im Dezember ein erster Impfstoff zugelassen wird. Für Impfungen müsse es dann rasch genügend medizinisches Personal geben, forderte der Deutsche Städtetag. „Wenn der Impfstoff da ist, dürfen die Impfungen nicht an fehlendem Personal scheitern“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD). „Massenimpfungen“ für die breite Bevölkerung seien aber nicht vor dem Sommer möglich.

Unterdessen hat das Land Baden-Württemberg in seiner neuen Corona-Verordnung beschlossen, dass sich Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder sein könnten, ab sofort und ohne weitere Anordnung der Behörden selbstständig in Quarantäne begeben müssen.

Hatte man Kontakt zu einer positiv getesteten Person, muss man sich dann unverzüglich in Quarantäne begeben, wenn einem mitgeteilt wird, dass man vom Gesundheitsamt als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft wurde. Die Quarantäne endet ab dem 1. Dezember in der Regel zehn Tage nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person. dpa/red

