Steinmeier warnt vor Verdrängung der Nazi-Verbrechen

Minsk.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei der Einweihung einer Gedenkstätte für Zehntausende ermordete Juden und Widerstandskämpfer in Weißrussland eindringlich vor einer Verdrängung der Nazi-Verbrechen gewarnt. Deutschland habe viel zu lange gebraucht, sich an diese Verbrechen zu erinnern und sich zu seiner Verantwortung zu bekennen, sagte er in Maly Trostenez, der größten NS-Vernichtungsstätte in der zwischen 1941 und 1944 von Nazi-Deutschland besetzten Sowjetunion. „Heute besteht die Verantwortung darin, das Wissen um das, was hier geschah, lebendig zu halten. Auf dem Bild zu sehen (von links): Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender, Steinmeier, Alexandr Lukaschenko, Weißrusslands Staatspräsident, und Alexander Van der Bellen, Österreichs Bundespräsident. Bild: dpa