Steinmeier wirbt für enge Kooperation von Europa und Afrika

Gaborone.Militärische Ehren für den Bundespräsidenten: Frank-Walter Steinmeier hat gestern seinen mehrtägigen Staatsbesuch in Afrika beendet. In Botsuana hatte er zuvor Europa und Afrika zu einer engeren Zusammenarbeit aufgerufen. „Lassen Sie uns die Globalisierung gestalten, statt ihre Folgen zu beklagen, sagte er bei einem Treffen mit dem Präsidenten Botsuanas, Mokgweetsi Masisi, in der Hauptstadt Gaborone. Ausdrücklich lobte Steinmeier Botsuana für die Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge aus anderen Ländern des Kontinents. Der Bundespräsident erinnerte in seiner Rede an die hohe Rate von Aids-Erkrankungen in dem Land. Auch die Auswirkungen des Klimawandels mit immer wiederkehrenden Dürren seien eine große Herausforderung. Steinmeier besuchte zuvor auch Südafrika. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018