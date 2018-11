Stephan Harbarth als Verfassungsrichter vereidigt

Berlin/Karlsruhe.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) hat den bisherigen CDU-Bundestagsabgeordneten Stephan Harbarth aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts ernannt und vereidigt. Bei der Zeremonie gestern im Berliner Schloss Bellevue erhielt der in Schriesheim aufgewachsene Harbarth (46) seine Ernennungsurkunde. Er rückt voraussichtlich 2020 an die Spitze des Karlsruher Gerichts, wenn der aktuelle Präsident Andreas Voßkuhle abtritt. Harbarth war am 22. November vom Bundestag zum Verfassungsrichter und einen Tag später vom Bundesrat zum Vizepräsidenten gewählt worden. Steinmeier begrüßte die Entscheidung: Damit werde eine Leerstelle im Verfassungsgericht geschlossen – mit anwaltlicher Expertise. dpa

