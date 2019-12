Sternsinger starten in Köln und Aachen

Köln.Als die ersten Bistümer in Deutschland sind am Freitag in Köln und Aachen wieder Tausende als Heilige Drei Könige verkleidete Sternsinger von Tür zu Tür gezogen, um Segen zu bringen und Spenden zu sammeln. In Köln feierte Kardinal Rainer Maria Woelki (Bild) zu Beginn der Aktion mit rund 1500 Menschen einen Gottesdienst. In Aachen kamen nach Angaben des Bistums am Freitag rund 400 Mädchen und Jungen zusammen. Bundesweit beginnt die Aktion am Samstag mit einem Gottesdienst in Osnabrück. Dazu werden rund 2000 Kinder erwartet. Das Sternsingen gilt als einer der ältesten katholischen Bräuche.

Die eingesammelten Spenden sollen an Kinderhilfsprojekte weltweit gehen. Vergangenes Jahr waren landesweit rund 50 Millionen Euro zusammengekommen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019