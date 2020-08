Steve Bannon festgenommen

New York.Den ganzen Sommer schipperte Steve Bannon auf einem Boot vor der Ostküste der USA. Am Donnerstag bekam er unweit der Küstenstadt Westbrook im US-Bundesstaat Connecticut Post auf hoher See. Genauer gesagt, Besuch von Agenten der US-Post, die ihm einen Haftbefehl überreichten und ihn festnahmen. Zurück an Land sollte der einstige Strippenzieher im Weißen Haus und Berater des Präsidenten Donald Trump dem Bundesrichter des südlichen Gerichtsbezirks von Manhattan vorgeführt werden.

Dort muss er sich mit mutmaßlichen Mitverschwörern der Klage der New Yorker Staatsanwaltschaft stellen, die Bannon vorhält, „Hunderttausende Spender betrogen zu haben“, die zusammen rund 25 Millionen Dollar für den privaten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko locker gemacht hatten. „Unter dem falschen Vorwand, dass die gesamte Summe für den Bau ausgegeben wird“, wie Bundesanwältin Audrey Strauss erläutert.

Der Rechtspopulist soll mehr als eine Million Dollar Spendengeld über eine gemeinnützige Organisation in seine eigene Tasche umgeleitet haben. Damit finanzierte er laut Anklage Reisen, Hotels und beglich private Kreditkartenschulden.

Bei einer Verurteilung wegen verschwörerischen Betrugs und Geldwäsche warten auf Bannon bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die Festnahme Bannons ist delikat, weil er den Präsidenten von seinem Boot aus weiterhin im Wahlkampf beriet.

Das Projekt „We Build The Wall“ (Wir bauen die Mauer) knüpft an das Versprechen Trumps im vergangenen Wahlkampf an, entlang der Südgrenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen, die illegale Einwanderer draußen hält. Weil der Präsident im Kongress dafür keine Mittel erhielt, gründeten Anhänger Trumps private Initiativen. So entstand der Kontakt zu Bannon und den Mitangeklagten Andrew Badolato und Timothy Shea.

Bannon hatte als Trumps Wahlkampfmanager wesentlichen Anteil an dessen Sieg im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Zur Belohnung holte ihn der Präsident als Chefstrategen ins Weiße Haus. Trump trennte sich im Sommer 2017 von Bannon, weil dieser für seinen Geschmack zu selbstständig agierte und zu viel Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog. Die beiden blieben aber weiter in engem Kontakt.

Justizminister informiert

US-Justizminister William Barr war über die brisanten Ermittlungen gegen Bannon offiziell im Bilde. Das Weiße Haus erklärte die Angelegenheit in einer ersten Reaktion zur Privatsache. Trump hatte sich im Vorfeld der Festnahme von dem Projekt seines langjährigen Weggefährten distanziert. Er sei gegen die private Finanzierung einer staatlichen Aufgabe, sagte Trump.

Die Nachricht von den Festnahmen kam zur selben Zeit, als ein anderes Gericht in New York Trumps wiederholten Versuch zurückwies, die Herausgabe seiner Steuerunterlagen zu verhindern. Bundesrichter Victor Marrero schrieb, er könne nicht erkennen, dass Chefankläger Cyrus Vance dabei unangemessene Forderungen gestellt habe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020