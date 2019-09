Stillstand nach dem Notstand

Stuttgart.Ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass Umweltaktivisten in Nordrhein-Westfalen die ersten Städte in Deutschland zum Ausrufen des Klimanotstandes gebracht haben. In Baden-Württemberg war Konstanz Anfang Mai der Vorreiter, ein Dutzend Kommunen sind dem Beispiel bisher gefolgt. Andere verweigern sich solchen Aufrufen bewusst, weil in der öffentlichen Verwaltung der Notstand eigentlich für

...