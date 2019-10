Stimme der französischen Konservativen

Gilt als erfahren und loyal: der Konservative Christian Jacob. © dpa

Paris.Wer diesen Job anvisiert, dem kann man nicht mangelnden Mut vorwerfen: Chef einer Partei im Dauer-Abschwung zu werden, die seit zweieinhalb Jahren dramatisch an Wählern, Mitgliedern und Aufmerksamkeit eingebüßt hat, ist kein leichtes Unterfangen. Und doch hat sich mit Christian Jacob ein Mann gefunden, der sich aufmacht, den französischen Republikanern wieder politisches Gewicht zu verleihen.

Bei den Präsidentschaftswahlen 2017 hat Frankreichs einst stärkste Volkspartei nicht einmal die Stichwahl erreicht und bei den Europawahlen dieses Jahr mit 8,5 Prozent einen historischen Tiefpunkt. Daraufhin trat der bisherige Vorsitzende Laurent Wauquiez zurück. Bei der Wahl zu dessen Nachfolger am Wochenende setzte sich Jacob mit 63 Prozent gegen zwei Rivalen durch.

Als Landwirt, der seit seiner Jugend im elterlichen Betrieb mitarbeitete und deshalb kein Abitur hat, stellt er ein Gegenmodell zur politischen Elite dar, die oft als abgehoben kritisiert wird. Zugleich ist Jacob seit 30 Jahren in der Politik und in der konservativen Partei, deren Name mehrmals wechselte.

Vertrauter Jacques Chiracs

Er wolle Türen und Fenster des „großen Hauses“ öffnen, hat der 59-Jährige angekündigt. Eine Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2022 plane er nicht – das sei „eine Hypothese, an die niemand auch nur gedacht hätte“, spottete die Zeitung „Le Monde“. Immerhin wisse man von dem zweifachen Vater, dass er die Wildschwein-Jagd und Italowestern liebe. Tatsächlich gehörte Jacob nie zu den charismatischen Schwergewichten der französischen Konservativen, gilt aber als pragmatisch, loyal und erfahren. Er war EU-Parlamentarier, mehrmals Minister, Abgeordneter und sitzt seit 2010 der Fraktion seiner Partei in der Nationalversammlung vor. Als sein Mentor diente der kürzlich verstorbene Ex-Präsident Jacques Chirac. Jacob vertritt dessen moderate Linie, auch wenn er zeitweise Hardliner wie Ex-Präsident Nicolas Sarkozy unterstützte.

Jacob sei die richtige Wahl, sagte der Abgeordnete Philippe Gosselin: „Wir brauchen jemanden, der Sicherheit ausstrahlt.“ Die heikle Aufgabe des neuen Parteichefs wird darin bestehen, den Republikanern eine hörbare Stimme als Oppositionskraft zu verleihen. Zugleich droht die Spaltung, nachdem sich der rechte Flügel der Partei zumindest in seinen Positionen jenen der Rechtspopulistin Marine Le Pen oder auch von Le Pens Nichte Marion Maréchal annähert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019