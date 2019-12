„Stimmen überein“

Brüssel/Rom.Die neue EU-Kommission hat den Vorstoß zur Reform der europäischen Migrationspolitik von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßt. „Wir stimmen völlig mit Deutschland überein. Und wir brauchen diese Art des Einvernehmens mit allen“, sagte der zuständige EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas am Montag beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel.

Seehofer mahnte zur Eile. Es gebe Migrationsdruck aus allen Himmelsrichtungen. Seit Tagen sucht die Besatzung des Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ mit 64 Migranten an Bord im Mittelmeer nach einem sicheren Hafen, in dem die Menschen an Land dürfen. Neben der „Alan Kurdi“ ist derzeit auch die „Ocean Viking“ von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen mit 60 Geretteten im Mittelmeer unterwegs.

Seehofers Konzept sieht unter anderem eine „Vorprüfung“ von Migranten an den EU-Außengrenzen vor. Dabei solle sowohl geprüft werden, ob ein Sicherheitsrisiko von den Menschen ausgehe als auch ob sie Aussicht auf Schutz haben. Wer diese Aussicht hat, soll dann in einem EU-Staat seinen Asylantrag stellen. Fällt die „Vorprüfung“ negativ aus, soll der EU-Grenzschutz Frontex bei der Rückführung helfen. dpa

