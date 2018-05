Stimmenfang in Sarajevo

Anzeige

Vorwürfe an Bundesregierung

Umso wichtiger sind also die rund drei Millionen Wahlberechtigten im Ausland. In Deutschland hat Erdogan überproportional viele Anhänger. Der Schluss liegt nahe, dass Erdogan statt in Bosnien lieber in Deutschland gesprochen hätte. Aber die Bundesregierung schob dem einen Riegel vor. Der türkische Vize-Ministerpräsident Recep Akdag warf der Bundesregierung nun vor, mit dem Verbot das „demokratische Recht“ der Türken in Deutschland zu verletzten, sich im Wahlkampf zu informieren. Akdag sagte, seine Regierung verstehe nicht, warum Wahlkampfauftritte in Deutschland jahrelang möglich waren „und jetzt plötzlich alles anders sein sollte“.

Die Opposition kritisiert wiederum den Wahlkampf der AKP in der Türkei. Wie ungleich die Voraussetzungen dort sind, darauf lassen Statistiken der Rundfunkbehörde RTÜK schließen: Demnach räumte der Staatssender TRT Vertretern der Allianz aus Erdogans AKP und der ultranationalistischen MHP zwischen dem 17. April und dem 6. Mai 37 Stunden und 40 Minuten Sendezeit ein. Die versammelte Opposition kam auf drei Stunden und 14 Sekunden, wobei die pro-kurdische HDP und die islamistische Saadet-Partei überhaupt nicht stattfanden.

Nicht nur Deutschland, auch die Niederlande und Österreich untersagten türkische Wahlkampfauftritte. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) – die früher Auftritte Erdogans in Deutschland organisiert hatte – wich nun auf Sarajevo aus. „Wir wollten nicht, dass es in Deutschland zu ähnlichen Ereignissen kommt wie im vergangenen Jahr beim Referendum. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Veranstaltung in Bosnien“, hieß es aus Kreisen der UETD.

Moderate Rede

In seiner Ansprache in Sarajevo forderte Erdogan die Anhänger auf, „den Terrororganisationen und ihren lokalen und ausländischen Handlangern eine osmanische Ohrfeige zu verpassen“, indem sie ihn wählen. Für Erdogans Verhältnisse war die Rede allerdings moderat. Anders als beim Wahlkampf für das Verfassungsreferendum – bei dem er Deutschland und die Niederlande mit Nazi-Vergleichen überzogen hatte –, griff der er in Sarajevo kein Land namentlich an.

