Strafen sollen steigen

Setzt auf Reformen: Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). © dpa

Berlin.Im Kampf gegen Kindesmissbrauch will die Bundesregierung das Strafrecht verschärfen. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) zeigte sich bei der Vorstellung ihrer Reformvorschläge am Mittwoch in Berlin zuversichtlich, dass Gesetzesänderungen in diesem Jahr beschlossen werden könnten. Neben höheren Strafen dringt Lambrecht auf Änderungen im Justizwesen, für das die Länder zuständig sind. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, sieht in den Verschärfungen einen wichtigen Schritt.

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll als Verbrechen eingestuft werden. Das bedeutet in allen Fällen eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug. Besonders spürbar sollen die Strafen für den Besitz und die Verbreitung von Bildern und Filmen erhöht werden, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigen. Beides soll künftig mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet werden. Bisher können Täter mit Geldstrafen oder drei Monaten Haft davonkommen. epd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020