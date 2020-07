Streber, Rabauken und ein Traumpaar

Endlich Sommerpause! Die Berliner Polit-Klasse fährt in die Corona-Ferien. Zeit, den Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien mal ein launiges Zeugnis auszustellen. Von Hagen Strauß

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

Annegret hat aber auch ein Glück. Seit sie bekannt gegeben hat, dass sie sich zum Ende des Jahres in der Klasse lieber nach hinten setzen will, wird sie bei den Mitschülern immer beliebter. Auch unterlaufen ihr kaum noch Fehler. Sie wirkt wie befreit und schaut belustigt darauf, wie die Jungs sich jetzt um die Plätze in der ersten Reihe balgen. Dass sie es sich noch einmal anders überlegen könnte, ist ausgeschlossen. Stattdessen räumt sie in ihrem Wahlfach Verteidigung mutig am rechten Rand auf.

Note 2

Markus Söder (CSU)

Ja mei! Der Markus. Ein echter Streber, nachdem wegen Corona auch in der Klasse die Hygieneregeln und der Abstand eingehalten werden müssen. Markus sagt allen immer, was sie zu tun und zu lassen haben. Das nervt vor allem die, die meinen, es lockerer angehen zu können. Bei anderen in der Schule genießt er aber inzwischen großes Vertrauen. Auch mit Annegret kann er gut. Markus gibt es nicht zu, aber es könnte sein, dass er noch Klassensprecher werden will im nächsten Jahr. Weil er doch auf einmal so beliebt ist.

Note 2 +

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans (SPD)

Beide sitzen zwar an einem Tisch, aber bei Gruppenarbeiten harmonieren sie trotzdem nicht. Saskia ist meist viel schneller, weil sie moderne Kommunikationsmittel wie Twitter nutzt. Dann langt sie aber oft mit ihren Meldungen daneben, so dass über die guten Leistungen ihrer Genossen kaum geredet wird. Oft fehlt sie auch im Unterricht. Norbert ist zwar sehr beliebt, aber so unauffällig. Er sitzt häufig nur dabei. Beide scheinen gar nicht zu wissen, warum sie überhaupt in der Klasse sind.

Note 5

Annalena Baerbock und Robert Habeck (Grüne)

Das Traumpaar der Klasse. Annalena und Robert säuselten sich durch den Unterricht. Bis Corona kam und sie auf einmal ziemlich ratlos wirkten. Da war die Liebe irgendwie dahin, denn seitdem sind beide nicht mehr ganz so angesehen auf dem Schulhof. „Veränderung schafft Halt“, rufen sie jetzt unaufhörlich. Ob das verfängt? Bald muss Robert auch mal sagen, ob er Klassensprecher werden will. Oder vielleicht Annalena den Vortritt lässt – was womöglich besser fürs Klima im Allgemeinen wäre.

Note 3

Christian Lindner (FDP)

Christian hat ein Problem: Es gibt nur ihn. Er hat kaum jemanden in seiner liberalen „Peergroup“, der ihm das Wasser reichen könnte. Auch ist er zuletzt immer gegen fast alles gewesen, was die anderen gemacht haben. Oder Christian hat es besser gewusst. Gerade bei Corona. Das hat die Mitschüler echt angestrengt. Doch Christian lernt schnell, inzwischen nimmt er sich wieder etwas mehr zurück und meldet sich nicht ständig zu Wort. Trotzdem muss er aufpassen, dass er im nächsten Jahr versetzt wird.

Note 4

Katja Kipping und Bernd Riexinger (Linke)

Katja und Bernd wer? In der Klasse kennt man sie kaum, sie sitzen links und finden irgendwie kein zündendes Thema. Als Corona kam, waren Katja und Bernd gefühlt in Quarantäne. Klar, sie wollten die Klassenkasse in vollen Zügen ausgeben. Wie immer, wenn was geregelt werden muss. Aber da waren die anderen mit ihren Ideen schneller. Beide verstehen sich auch nicht sonderlich gut mit ihren Freunden in der Klasse. Es kann gut sein, dass sie noch in diesem Jahr wechseln müssen.

Note 4 -

Jörg Meuthen und Tino Chrupalla (AfD)

Die beiden Rabauken haben es faustdick hinterm rechten Ohr. Sie mögen sich nicht, sitzen trotzdem an einem Tisch. Hinten rechts. Jörg (Bild oben) hat ein Problem mit seinen Freunden, die er am liebsten loswerden würde. Vor allem den Jungen aus der Nachbarklasse, den in braunen Lederhosen, mag er nicht. Sonst streiten sich die Neuen in der Klasse aber wie die Alten. Corona finden Jörg und Tino gar nicht so schlimm, und das Klima in der Schule ist ihnen egal. Seitdem geht es jedoch bergab in der Beliebtheit. (Bilder: dpa)

Note 5 -

