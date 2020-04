Streit über Coronabonds

Berlin.Die Debatte über Coronabonds, also gemeinsame europäische Anleihen, sorgt für Sprengkraft in der großen Koalition. Die SPD-Spitze will zur Bewältigung der Krise über eine gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung im Euroraum zumindest diskutieren. Für schnelle Hilfen schlägt sie erst einmal eine andere Lösung vor – auch weil die Union die Coronabonds ablehnt.

Ähnlich wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Markus Söder hatte sich zuletzt aber auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gegen die Bonds und stattdessen für Hilfen aus dem Eurorettungsschirm ESM ausgesprochen. Vor allem Italien, Spanien und Frankreich fordern dagegen die gemeinschaftlichen Anleihen – weil sie dann zu günstigeren Konditionen frisches Geld von Investoren erhalten können. Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ließ deutliche Sympathien für die gemeinschaftlichen Bonds erkennen. „Ich bin sehr dafür“, sagte er im Deutschlandfunk. „Dass die Coronabonds am Ende aus meiner persönlichen Sicht und vieler anderer auch gerade in der Sozialdemokratie der richtigere Weg wären, bleibt unbestritten.“ dpa

