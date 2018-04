Streit um Auftritt

Anzeige

Berlin.Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird im Mai bei der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen dort eine Rede halten – mitten im türkischen Wahlkampf. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) stellte aber klar, dass dieser Auftritt nicht unter das Wahlkampfverbot für ausländische Regierungsvertreter in Deutschland falle. „Das ist für uns keine Wahlkampfveranstaltung, denn sie hat einen ganz anderen Hintergrund“, sagte er am Rande eines G7-Außenministertreffens im kanadischen Toronto. Das Erinnern an die Brandopfer sei vorrangig. Grüne und Linke kritisierten den Auftritt dennoch scharf, er sei ein „Schmierentheater“.

Maas wollte Cavusoglu gestern erstmals bei einem Besuch der Vereinten Nationen in New York treffen. Dabei wird der bevorstehende Wahlkampf Thema sein. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende angekündigt, auch im Ausland Wahlkampf machen zu wollen. Er nannte aber kein Land. dpa