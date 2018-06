Streit um einen Rentenpunkt

Anzeige

Sozialminister Heil hat jedoch Zweifel, ob dieses Unterfangen mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung vereinbar ist. Das ließ der SPD-Politiker schon vor Monaten öffentlich durchblicken. Und laut Rentenversicherung wäre auch die Umsetzung schwierig zu handhaben. Nun legte Heil in einem Interview noch einmal nach: Die CSU wolle ausschließlich kinderreiche Familien fördern, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“. Er dagegen prüfe, „ob es nicht besser ist, einen halben Rentenpunkt für alle vor 1992 geborenen Kinder zu geben“. Denn ansonsten, so Heil, „bestrafen wir Frauen, die nur ein oder zwei Kinder bekommen haben“.

Die Zeit drängt

Durch das alternative Modell könnten insgesamt 9,7 Millionen Renten aufgestockt werden. Allerdings nur mit halb so hohen Zuwächsen. Nach der Festlegung im Koalitionsvertrag wären es nur etwa 2,8 Millionen Renten, freilich mit dem doppelten Zuschlag. Nach Angaben der Rentenversicherung käme das eine Modell mit jährlichen Mehrausgaben von rund 3,7 Milliarden Euro ungefähr genauso teuer wie das andere. Die CSU lässt jedoch kein gutes Haar an Heils Vorstoß. Ihr sozialpolitischer Sprecher, Stephan Stracke, warf dem Minister gestern „Legendenbildung“ vor. „Fakt ist: Die CSU wollte einen vollen Rentenpunkt für alle Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern einführen. Die SPD dagegen wollte die Mütter leer ausgehen lassen“, sagte Stracke unserer Redaktion. Er erwarte nun, dass Heil bei dem erzielten Kompromiss „endlich liefert und nicht öffentlich die Wahrheit verdreht“.

Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß verwies ebenfalls auf die Festlegung im Koalitionsvertrag. „Eine Änderung kann nicht einseitig getroffen werden. Darauf müssten sich beide Koalitionspartner verständigen“, sagte Weiß auf Anfrage.

Dafür bleibt allerdings nur noch bis Anfang Juli Zeit. Hatte Heil doch schon mehrfach angekündigt, bis zur Sommerpause einen Gesetzentwurf für ein erstes Rentenpaket vorzulegen, in dem neben den geplanten Verbesserungen beim Rentenniveau und den Erwerbsminderungsrenten auch die neue Mütterrente enthalten ist. Der Konflikt könnte also noch einmal richtig Fahrt aufnehmen.

