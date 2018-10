Streit um Nordirlands Sonderstellung

London.Der britische Finanzminister Philip Hammond gilt bei etlichen Brexit-Anhängern als personifiziertes Feindbild. Zum einen präsentiert sich der Schatzkanzler zu deren Unmut als zu europafreundlich, zum anderen warnt er regelmäßig vor den negativen Folgen eines EU-Austritts ohne Abkommen. Hammond, der wegen seiner Freude an Zahlen auch den Spitznamen „Tabellen-Phil“ trägt, solle mehr Optimismus verbreiten angesichts der Scheidung von der Staatengemeinschaft, fordern seine lautstarken Kritiker.

Am 29. März 2019 verlässt das Königreich die Gemeinschaft, und auch wenn Hammond den anstehenden Austritt bei der Vorstellung des letzten Haushaltsentwurfs vor dem Brexit immer wieder nur am Rande erwähnte – er war der große Elefant im Raum. Da halfen weder die Witze, mit denen er zu Beginn der Rede die Stimmung aufzulockern versuchte, noch das Versprechen, die „Ära des Sparkurses“ sei zu Ende, wie das bereits Premierministerin Theresa May beim Parteitag der Konservativen in Birmingham Anfang Oktober angekündigt hatte.

Zwar hob das Land seine Wachstumsprognose für 2019 an. Das Bruttoinlandsprodukt werde voraussichtlich um 1,6 Prozent zulegen, sagte Hammond – mehr als noch vor sieben Monaten erwartet. Damals ging die Regierung von einem Wachstum um 1,3 Prozent aus.

Trotzdem, nichts konnte darüber hinwegtäuschen, dass dem Schatzkanzler der Spielraum für Geschenke fehlt. Und so fielen die Finanzspritzen relativ gering aus. Geld wird etwa an das staatliche Gesundheitssystem NHS, in die Verteidigung sowie in Schulen und den Straßenbau fließen. Im Gegenzug will London eine Digitalsteuer für Internetkonzerne einführen. Mit einer Pflichtabgabe auf den Umsatz, den „etablierte Technologiegiganten“ wie Facebook, Google oder Amazon auf britischem Boden erzielen, sollen ab dem Jahr 2020 rund 400 Millionen Pfund, etwa 450 Millionen Euro, pro Jahr eingenommen werden.

Entscheidung am Donnerstag

Auf EU-Ebene sind Pläne für eine vergleichbare Steuer bisher gescheitert. Doch schon vor seinem Auftritt im Parlament hatte Hammond gewarnt, dass der Haushalt im Fall eines chaotischen EU-Austritts hinfällig wäre. Dann müsse man „fiskalische Puffer einbauen“. Dem Schatzkanzler zufolge legt die Regierung als Reserve 500 Millionen Pfund, gut 560 Millionen Euro, zur Seite, um die Wirtschaft zu unterstützen, sollte das Land ohne Deal ausscheiden.

Noch herrscht die Hoffnung auf beiden Seiten des Ärmelkanals, dass sich die Verhandlungspartner auf einen Vertrag einigen werden. Zum großen Showdown könnte es am Donnerstag kommen, wenn im Parlament über den Haushaltsentwurf abgestimmt wird. Denn die erzkonservative nordirische Unionistenpartei DUP hatte im Streit um die irische Grenzfrage in den Brexit-Verhandlungen gedroht, Hammonds Pläne durchfallen zu lassen. Die EU-Skeptiker aus dem nördlichen Landesteil lehnen den Vorschlag aus Brüssel ab, EU-Zoll- und Warenstandards für das zum Königreich gehörende Nordirland zu behalten, falls keine andere Lösung gefunden wird. Die DUP wehrt sich gegen eine Sonderstellung für Nordirland.

Das Problem: Theresa Mays Konservative sind seit dem Verlust der absoluten Mehrheit auf die Stimmen der kleinen Partei angewiesen.

