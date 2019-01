Streit um Strafmaß

Berlin.Nach dem Datendiebstahl bei knapp tausend Politikern und Prominenten werden in der Unionsfraktion weitergehende Änderungen des Sicherheitsgesetzes gefordert als bisher geplant. „Wir müssen das Strafmaß für Datenausspähung und Datenhehlerei überdenken“, sagte der innenpolitische Fraktionssprecher Mathias Middelberg. Innenminister Horst Seehofer hatte angekündigt, noch in der ersten Jahreshälfte 2019 Verbesserungen beim Verbraucherschutz vorzulegen.

Middelberg sagte, derzeit werde das Ausspähen von Daten lediglich als Vergehen mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet – ein Wohnungseinbruch aber als Verbrechen mit einer Strafe von mindestens einem Jahr. „Der Einbruch in den intimsten privaten Datenbestand und die Bloßstellung von Menschen im Netz ist aber mindestens so schwerwiegend wie ein Einbruch in die private Wohnung, wenn nicht schwerwiegender“, erklärte er. Das Justizministerium hält den geltenden Strafrahmen aber für angemessen. dpa

