Streitbarer Öko-Visionär kämpft weiter

Baden-Baden.Alt heißen ist eins, alt sein ist anders: Heute wird der frühere Fernsehmoderator Franz Alt 80 Jahre. Für den engagierten Friedenskämpfer und Öko-Visionär ein Grund, nach vorne zu blicken. „Lust auf Zukunft“ heißt sein neues Buch – ein Aufruf, nachhaltig zu leben und die Erde für folgende Generationen zu erhalten: „Es ist höchste Zeit, die Wende zu schaffen.“ Der frühere Atom-Fan hat schon die Kurve gekriegt. Das Reaktorunglück im ukrainischen Tschernobyl im Jahr 1986 hat ihn zum Umdenken bewogen: „Da habe ich angefangen, mich mit Alternativen zu beschäftigen.“

Alt stammt, wie er selbst sagt, aus einer „sehr traditionellen, sehr konservativen Ecke“: 1938 in Untergrombach (Landkreis Karlsruhe) als Sohn eines Maurermeisters und Kohlehändlers geboren, studierte er Politik, Geschichte, Philosophie sowie Theologie. Er promovierte über Konrad Adenauer und trat als Student in die CDU ein. Die Linie schien vorgezeichnet. Doch je älter Alt wurde, desto mehr eckte er an. 1988 trat der Querdenker aus seiner Partei aus – wegen „mangelnder ökologischer Sensibilität“ in der CDU.

Debatte mit Arbeitgeber

Radikalenerlass, Verbrechen der Wehrmacht oder ziviler Ungehorsam – mit solchen Themen erregte der Moderator der Polit-Sendung „Report“ Aufsehen und machte sie Ende der 1970er Jahre zum erfolgreichsten Monatsmagazin im deutschen Fernsehen. Sein Engagement für Ökologie, Frieden und Menschenrechte wurde mit dem Grimme-Preis, der „Goldenen Kamera“ und Umweltpreisen geehrt. Ärger gab es auch, aber: „Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, für die Dinge, die einem wichtig sind, zu streiten.“