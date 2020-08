Strengere Regeln verlangt

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt ab Samstag eine Testpflicht. © dpa

Berlin.Angesichts der Rückreise vieler Sommerurlauber nach Deutschland werden Rufe nach weiteren Maßnahmen gegen das Coronavirus laut – über eine an diesem Samstag greifende neue Testpflicht hinaus. Der CDU-nahe Wirtschaftsrat forderte ein Verbot privater Reisen in Länder mit hohen Corona-Fallzahlen – Politiker von SPD und FDP lehnten dies ab. Die deutsche Wirtschaft warnte vor zunehmenden Beeinträchtigungen von Geschäftsreisen durch Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Ab diesem Samstag müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten testen lassen, wenn sie nicht schon ein negatives Test-Ergebnis von kurz vor der Abreise vom Urlaubsort dabei haben. Der Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Wolfgang Steiger, sagte der „Bild“-Zeitung: „Reisen in Risikogebiete müssten konsequenterweise auch untersagt werden.“ Das Reiserecht könne nicht höher bewertet werden als die Rechte von Millionen Deutschen, denen sonst ein erneuter Lockdown drohe.

Gesundheitswesen gut aufgestellt

Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte sich im „ntv-Frühstart“ skeptisch: „Jetzt ein Reiseverbot durchzusetzen, das sehe ich nicht.“ FDP-Fraktionsvize Michael Theurer lehnte Verbote von Reisen in Risikogebiete als unverhältnismäßig ab. An den Flughäfen in Stuttgart und Friedrichshafen und am Airport Karlsruhe/Baden-Baden werden für Samstag weitere Teststationen eingerichtet, teilte das Stuttgarter Sozialministerium mit.

Gesundheitsminister Jens Spahn machte nach dem jüngsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen klar, dass er derzeit keine kritische Schwelle überschritten sieht. „Im Moment sind wir noch in einer Größenordnung, mit der das Gesundheitswesen und der öffentliche Gesundheitsdienst umgehen kann“, sagte der CDU-Politiker im ZDF-„Heute Journal“. „Wenn wir uns jetzt stabilisieren auf einem bestimmten Niveau, dann können wir damit umgehen. Wenn die Zahlen weiter steigen, dann kommt es auf uns alle an, im Alltag aufeinander zu achten und eben weitere Maßnahmen tatsächlich auch nicht nötig zu machen.“

Paare ohne Trauschein, die in verschiedenen Ländern leben, können sich unterdessen trotz strenger Corona-Regeln bald wieder sehen. Deutschland hebt die umstrittenen Reisebeschränkungen für die Betroffenen zur kommenden Woche auf. Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, können unverheiratete Partner aus Nicht-EU-Staaten von Montag an wieder nach Deutschland einreisen. dpa

