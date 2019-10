Studie belegt: Deutschlands Jugend will mitreden

Berlin.Von wegen „Null Bock“ oder bloß auf dem Handy daddeln – Deutschlands Jugend meldet sich vermehrt zu Wort und will mitentscheiden. Sie zeigt sich im wachsenden Maße mit der Demokratie zufrieden, ist aber auch anfällig für populistische Thesen. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der 18. Shell- Jugendstudie, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde.

Dass die junge Generation besser

...