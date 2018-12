Studie belegt russische Beteiligung

US-Präsident Donald Trump gerät wegen seiner Kontakte zu Russland zunehmend unter Druck. © dpa

Washington.Russland hat einem Bericht des US-Senats zufolge gezielt mit Wort, Bild und Videos in sozialen Netzwerken die Wahl von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2016 unterstützt. Nach Amtsantritt von Trump seien die Anstrengungen sogar noch verstärkt worden, berichtet die „Washington Post“ unter Berufung auf einen Senatsbericht. „Klar ist, dass alle Botschaften die Republikaner begünstigen sollten – speziell Donald Trump“, heißt es.

Der Bericht soll im Lauf der Woche erscheinen. Er bezieht sich auf Daten eines Forschungsprojekts der Universität Oxford. Bis Mitte des Jahres 2017 wurden Einträge aus sozialen Netzwerken untersucht, die von den Plattformen Facebook, Google und Twitter bereitgestellt wurden. Die Untersuchung schließt an Erkenntnisse der US-Sicherheitsbehörden an, nach denen sich Russland massiv in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 einmischte.

Die US-Geheimdienste gelangten bereits während des damaligen Wahlkampfs zu der Erkenntnis, dass Russland hinter den Hackerangriffen auf das Umfeld von Trumps Kontrahentin Hillary Clinton steckte. Russische Akteure hätten US-Nutzer der verschiedenen sozialen Netzwerke in Interessensgruppen eingeteilt und Themen wie Waffengesetze und Migration gezielt an Konservative gerichtet, um sie so zur Wahl Trumps zu ermutigen. Potenzielle Gegner sollten von der Wahl abgelenkt und abgehalten werden.

Donald Trump hat Kontakte zu Russland während des US-Wahlkampfes immer bestritten. Doch erst vor kurzem ist sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er den Kongress über Russland-Geschäfte des Präsidenten belogen haben soll. FBI-Sonderemittler Robert Mueller untersucht, ob es 2016 geheime Absprachen des Trump-Lagers mit Vertretern Russlands gegeben hat. dpa

