Studie beleuchtet Folgen von Judenhass im Netz

Berlin (dpa) - Judenhass im Netz hat einer Studie zufolge deutlich zugenommen. Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin (TU) haben über vier Jahre Beiträge in den Sozialen Medien untersucht und sind zu diesem Ergebnis gekommen.

Zentrale Fragen: Wie stark ist Antisemitismus im Internet verbreitet - und welche Folgen hat Judenhass im Netz für die Gesellschaft? Am heutigen Mittwoch (10.30 Uhr) stellen die Forscher die Ergebnisse vor. Die Linguistik-Professorin Monika Schwarz-Friesel hat die Langzeitstudie geleitet.

Die Forschung baut auf dem Projekt «Aktueller Antisemitismus in Deutschland» auf. Dort hatten Wissenschaftler Briefe und E-Mails an den Zentralrat der Juden und die Israelische Botschaft in Berlin untersucht.