Studie fordert schnellere Fahndung

Düsseldorf.Die sogenannte „Bosbach-Kommission“ empfiehlt in ihrem Abschlussbericht Unterbringungsmöglichkeiten für junge Intensivtäter („Systemsprenger“) und die Beobachtung auch von unter 14-Jährigen bei Salafismusverdacht durch den Verfassungsschutz. Öffentlichkeitsfahndungen sollten schneller ablaufen, fordert der Bericht. Das geht aus dem rund 150-seitigen Papier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Überwachung von Social Media

Den Abschlussbericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ – so der offizielle Name des Gremiums – will der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag offiziell vorstellen. Unter anderem setzt sich die Kommission für mehr Observationskräfte ein. Eine Öffentlichkeitsfahndung – bislang quasi nur als letztes Mittel erlaubt – soll schneller möglich sein.

Der Verfassungsschutz sollte aus Sicht des Gremiums auch Messenger-Dienste überwachen dürfen. Reichsbürger sollten grundsätzlich keine Waffen besitzen dürfen. Aus Sicht der „Bosbach-Kommission“ droht islamistische Gefahr in den kommenden Jahren von Syrien-Rückkehrern, Einzeltätern und Salafisten. Künftig solle der Verfassungsschutz sie zur „Gefahrenabwehr“ beobachten dürfen. Alle Polizeidienststellen sollten Cyber-Experten erhalten. Die Bürger sollen in IT-Sicherheit fit gemacht werden. dpa

