Studie: Soziale Ungleichheit am Arbeitsmarkt steigt

Mannheim.Die soziale Ungleichheit im Land könnte sich durch die Corona-Krise verschärfen. Denn wer einen niedrigen Bildungsabschluss besitzt, ist häufig von Kurzarbeit betroffen und hat selten die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Nur rund sechs Prozent derjenigen, die einen Hauptschulabschluss oder keinen Abschluss haben, gehen aktuell ihrem Beruf von daheim aus nach. Personen mit Fachhochschulreife befinden sich zu über 40 Prozent im Homeoffice, diejenigen mit Mittlerer Reife zu elf Prozent.

Zu diesem Ergebnis kommt die Corona-Studie der Universität Mannheim, die seit vier Wochen mit täglichen Umfragen die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie erforscht. Insgesamt waren 22,5 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland zwischen 11. und 17. April im Homeoffice und gut 56 Prozent arbeiteten weiterhin beim Arbeitgeber vor Ort. In den drei Wochen zuvor lag der Anteil derjenigen, die von zuhause aus arbeiten, jeweils bei über 25 Prozent.

Kurzarbeit nimmt zu

Zugenommen hat der Kurzarbeiteranteil. Lediglich 3,4 Prozent aller Erwerbstätigen bezogen am 26. März Kurzarbeitergeld. Seitdem stieg der Wert stetig und liegt aktuell bei 10,8 Prozent. Den höchsten Anteil hat die Gruppe mit niedriger Schulbildung: 15 Prozent beziehen Kurzarbeitergeld. Bei denjenigen mit mittlerer Schulbildung sind es 11 Prozent.

Dahingegen befinden sich nur sieben Prozent der Erwerbstätigen, die mindestens über eine Fachhochschulreife verfügen, in Kurzarbeit. „Die Ergebnisse legen nahe, dass die bestehende soziale Ungleichheit am Arbeitsmarkt durch die Corona-Krise verstärkt wird“, sagt die Soziologin Katja Möhring, die auch die Beschäftigungssituation im Hinblick auf das Einkommen untersucht hat. 34 Prozent der Personen, die über ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als 2500 Euro verfügen, arbeiten im Homeoffice. Bei denjenigen, die bis zu 2500 Euro erhalten, sind es 17 Prozent. „Menschen mit zuvor schon niedrigem Einkommen können nicht im Homeoffice arbeiten. Beispielsweise Kassiererinnen und Kassierer“, so Möhring. Die Einkommensschwächsten, die unter 1000 Euro monatlich verdienen, sind im Moment besonders stark von Freistellung und Arbeitslosigkeit betroffen. Nur sechs Prozent aus dieser Einkommensgruppe befindet sich in Kurzarbeit.

Gleichbleibend hoch ist die Akzeptanz für ein Veranstaltungsverbot. 96 Prozent halten es für angemessen. Gesunken ist die Zustimmung zur Schließung öffentlicher Einrichtungen. Hielten am 7. April noch 91,5 Prozent der Studienteilnehmer diese Maßnahme für angemessen, erbrachte die jüngste Befragung einen Wert von 81,5 Prozent.

Seit 20. März untersucht die Corona-Studie die Auswirkungen der Pandemie. Auch der gemeinsame Krisenstab des Bundesinnenministeriums, des Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales nutzt die Daten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020