Stuttgarter Krawalle entstanden wohl spontan

Stuttgart.Die Tatverdächtigen der Stuttgarter Krawallnacht haben sich nach den Ermittlungen der Polizei nicht vorher verabredet. „Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Straftaten spontan, unter dem Eindruck der Geschehnisse erfolgten und durch gruppendynamische Effekte verstärkt wurden“, zog Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gestern eine erste Bilanz der Krawallnacht vom 20. auf 21. Juni, bei der es zu massiven Ausschreitungen und Plünderungen gekommen war.

Die Ermittler gingen gegenwärtig weder von einer geplanten noch einer organisierten Aktion aus, so Strobl weiter. Insgesamt wurden mittlerweile 93 Tatverdächtige ermittelt, die an den Krawallen beteiligt gewesen sind. „Die Tatverdächtigen sind jung, ganz überwiegend männlich, und sie kommen aus Stuttgart oder dem näheren Umfeld“, sagte Strobl. Ein typisches Täterprofil gebe es zwar nicht, so Strobl. Trotzdem seien die Nationalitäten der Täter auffällig: Von den 93 Tatverdächtigen haben 63 eine deutsche Staatsangehörigkeit. „Etwa drei Viertel der deutschen Tatverdächtigen haben einen Migrationshintergrund“, ergänzte Strobl. Dies deute eindeutig darauf hin, dass „einige offenbar nicht in Deutschland angekommen sind“. Die Personen, gegen die ermittelt werde, hätten verschiedenste Hintergründe – ein 13-jähriger Flüchtling aus Syrien sei genauso dabei wie ein 29-jähriger Deutscher. Von den Tatverdächtigen haben 72 Prozent bereits früher Straftaten begangen.

Erste Prozesse Ende Oktober

Die meisten, bei denen Haftbefehle vollzogen worden sind, sitzen in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim ein. Haftbefehle sind jedoch bislang nur in jedem zweiten Fall erlassen worden. Die Justiz wird bald mit der strafrechtlichen Aufarbeitung beginnen.

Die ersten Prozesse sollen Ende Oktober und Anfang November stattfinden. Im Stuttgarter Amtsgericht wird von mehr als 80 Verfahren ausgegangen. Strobl ging auch auf die finanzielle Schadensbilanz der Krawallnacht ein, in der 32 Polizisten verletzt wurden. Der Gesamtschaden beträgt rund 460 000 Euro. Die Geschäfte, die teilweise geplündert wurden, machen mit etwa 300 000 Euro den Löwenanteil aus. Die Polizei meldet einen Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro.

Seit der Krawallnacht hat sich nach Angaben Strobls die Situation in der Stuttgarter Innenstadt beruhigt. Dies führte er auch auf die erhöhte Polizeipräsenz zurück. Zudem setzt Strobl darauf, dass die vom Land mit der Stadt Stuttgart geschlossene Sicherheitspartnerschaft Früchte trägt. Kritik äußerte der Freiburger Soziologe Albert Scherr. „Es wurde bislang versäumt, die Hintergründe der Auseinandersetzungen gründlich aufzuklären“, bemängelte der Experte für Gesellschaftsforschung, Rassismus und Jugend.

