Suche nach Geschlossenheit

Berlin/Wiesloch/Leinfelden-Echterdingen.Trotz der Koalitionskrise wollen Grüne und CDU in Baden-Württemberg miteinander weiterregieren. Bei Parteitagen am Wochenende in Leinfelden-Echterdingen und in Wiesloch bei Heidelberg traten Vertreter beider Parteien den Spekulationen um einen Koalitionsbruch und die Bildung einer Koalition aus CDU, SPD und FDP entgegen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, um Schnapsideen solle man sich nicht allzu sehr kümmern. „Schnapsideen hat man halt, wenn man besoffen ist.“ Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) rief seine Partei zur Geschlossenheit auf. „Eine zerstrittene Partei wählt keine Socke.“

Funktionierende Zusammenarbeit

Auch Strobl erteilte einer Koalition aus CDU, SPD und FDP eine klare Absage. Er habe angesichts einer funktionierenden grün-schwarzen Koalition kein Verständnis für das Gerede von so einem möglichen Bündnis. Ein solches hätte nur eine Mehrheit von zwei Stimmen. Zudem dürfe es nicht passieren, dass ein möglicher CDU-Ministerpräsident mit Stimmen aus der „Ecke, in der Rassisten und Antisemiten sitzen“, gewählt werde, sagte Strobl mit Blick auf die AfD im Landtag.