Suche nach Neustart in Thüringen

Erfurt.Zwölf Tage nach dem Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen wollen Vertreter von Linke, SPD und Grünen am Montag erstmals mit CDU-Abgeordneten über mögliche Auswege aus der Regierungskrise sprechen. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geht dabei weiter auf die CDU zu.

Er sei bereit, sich mit der CDU auf Aufgaben wie den Landesetat für 2021 oder ein Investitionsprogramm für die Kommunen zu verständigen, sagte Ramelow in Erfurt. Bei dem Treffen gehe es „nicht darum, wer als Sieger oder Verlierer vom Platz geht“, sagte Ramelow. „Ich wünsche mir, dass wir so viel Vertrauen herstellen, dass der Zustand einer Ein-Personen-Regierung in Thüringen nicht noch ein halbes Jahr dauert.“

Haushalt mit der Opposition

Die Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar sorgte bundesweit für Empörung. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wurde mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Regierungschef gewählt. Drei Tage später trat er zurück und ist seitdem geschäftsführend ohne Minister im Amt. In Erfurt demonstrierten am Samstag Tausende Menschen gegen die Wahl.

Ramelow will sich erneut einer Ministerpräsidentenwahl stellen, wenn es für ihn eine Mehrheit ohne AfD-Stimmen gibt. Sollte er gewählt werden, nehme die Minderheitsregierung die Arbeit auf. „Die Erstellung des Haushalts würde aber gemeinsam mit CDU und FDP erfolgen“, bot er an. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020