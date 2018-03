Suche nach Regierung

Anzeige

Rom.In Italien kann die schwierige Suche nach einer Regierung beginnen. Ein Pakt der Fünf-Sterne-Bewegung mit dem Mitte-Rechts-Lager um Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi machte den Weg für Konsultationen des Staatspräsidenten frei. Die Einigung für die Wahl der Parlamentspräsidenten lasse aber nicht auf die Zusammenstellung der künftigen Regierung schließen, betonte Berlusconis Forza Italia (FI). Damit ist weiterhin unklar, wer das Land in Zukunft führen wird.

Für niemanden hatte es bei der Parlamentswahl Anfang März zu einer Regierungsmehrheit gereicht. Die Fünf-Sterne-Protestbewegung wurde stärkste Partei. Berlusconis Bündnis bekam als Gruppe den meisten Zuspruch, wobei die stärkste Partei innerhalb des Lagers die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini wurde. Nun wird erwartet, dass Präsident Sergio Mattarella nach Ostern mit der Konsultation der Parteien zur Regierungsbildung beginnt. Falls sich keine Lösung findet, kann er Neuwahlen ansetzen.

„Der künftige Premier kann nur von Mitte-Rechts gestellt werden, die Koalition, die am meisten Stimmen bekommen und die auch gestern Geschlossenheit, Intelligenz und Respekt gegenüber den Wählern gezeigt hat“, twitterte gestern Salvini. Dabei hatte die Wahl der Parlamentspräsidenten das Mitte-Rechts-Bündnis vor eine Zerreißprobe gestellt. Am Freitag hatten sich die Parteien zunächst nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können. Das gelang erst am Samstag. dpa