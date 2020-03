Suche nach sozialer Verankerung

Mainz.Unter dem Eindruck von Priestermangel und sinkenden Mitgliederzahlen sucht die katholische Kirche in Deutschland nach neuen Wegen gesellschaftlicher Verankerung. Kirchenmenschen müssten „in der einen Hand die Bibel haben, in der anderen die Tageszeitung“, sagte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick am Mittwoch in Mainz. Vielleicht habe sich die Kirche zuletzt „zu sehr mit sich beschäftigt und weniger mit dem, was Menschen bewegt“.

Die Deutsche Bischofskonferenz beriet am vorletzten Tag ihrer Frühjahrsvollversammlung in Mainz über ein Schreiben von Papst Franziskus zu den Ergebnissen der Amazonas-Synode. Darin merkt der Papst an, die Gestaltung des Priesteramtes könne an verschiedenen Orten der Erde „unterschiedliche Ausformungen“ annehmen. Das Schreiben „Querida Amazonia“ wurde vor drei Wochen veröffentlicht; die Synode zur Amazonas-Region fand im Oktober vergangenen Jahres in Rom statt.

Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck sagte, dass auch nach dem päpstlichen Schreiben die Frage der Zulassung von verheiraten Männern zur Priesterweihe weiterhin offen sei. Beim Priesternachwuchs stehe Lateinamerika vor noch größeren Herausforderungen als Deutschland – und auch „in Deutschland ist es schon katastrophal“. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020