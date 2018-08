Südamerika: Flüchtlingskrise verschärft sich

Rumichaca.Migranten aus Venezuela warten, um doch noch nach Ecuador einzureisen, obwohl sie keine gültigen Pässe haben. Ecuador und Peru haben gestern die Einreisebestimmungen für Venezolaner verschärft, die vor der wirtschaftlichen und humanitären Krise in ihrem Land fliehen. Ecuador will keine Venezolaner ohne Pässe mehr ins Land lassen. Die Flüchtlingskrise in Südamerika spitzt sich zu. In Nordbrasilien ist es am Samstag zu schweren Zusammenstößen zwischen Einheimischen und venezolanischen Flüchtlingen gekommen. Bewohner der Stadt Pacaraima griffen ein Flüchtlingslager an, nachdem am Vortag ein Händler angeblich von Venezolanern überfallen und verletzt worden war, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Die Angreifer setzten die Zelte der Flüchtlinge in Brand. dpa (Bild: dpa)

