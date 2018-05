Südkorea begrüßt Gipfel-Termin zwischen USA und Nordkorea

Anzeige

Seoul (dpa) - Südkorea hat die Festlegung des Termins für das erste Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea begrüßt. «Wir hoffen, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens werden erfolgreich sein.»

Das erklärte ein Sprecher des Präsidialamts in Seoul in der Nacht zum Freitag nach der Bekanntgabe des Termins durch US-Präsident Donald Trump. Demnach kommt der US-Präsident mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur zusammen. Nordkorea schwieg zunächst zu den konkreten Termin-Absprachen.

Ungeachtet der Entspannungssignale von Seiten Nordkoreas starteten die Verbündeten USA und Südkorea eine zweiwöchige Luftverteidigungsübung. Das Manöver «Max Thunder» habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul.