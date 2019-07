Südwest-SPD beendet Aufklärung

Stuttgart.Die baden-württembergische SPD hat die Aufarbeitung des internen Datenskandals für abgeschlossen erklärt. Eine parteiinterne Kommission legte dem Vorstand einen Abschlussbericht vor. Nicht beantwortet wird darin die Frage, inwieweit Daten von Mitgliedern intern weitergegeben wurden, um Delegierte vor dem Landesparteitag in Sindelfingen im Herbst 2018 zu beeinflussen. Ex-Juso-Landeschef Leon Hahn hat zugegeben, Mitgliederdaten genutzt zu haben, um – so seine Angabe – Mehrheitsverhältnisse besser einschätzen zu können. Der Landesvorstand beschloss am Samstag eine Erklärung; Landeschef Stoch sagte: „Der unberechtigte Gebrauch generell und insbesondere zum Zweck der Einflussnahme auf Entscheidungen in Personal- oder Sachfragen ist untersagt.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019