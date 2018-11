Südwest-SPD kämpft um bessere Platzierung von Gebhardt und Simon

Die baden-württembergische SPD-Spitze will sich nicht mit der Platzierung ihrer Bewerber auf der Kandidatenliste für die Europawahl abfinden. Das Präsidium der Südwest-SPD hat am Montagabend einen Vorstoß beschlossen, um den amtierenden Abgeordneten Evelyne Gebhardt (Künzelsau) und Peter Simon (Mannheim) eine bessere Position auf der Bundesliste zu verschaffen. Der Landesvorstand soll bei seiner Sitzung am Freitag eine entsprechende Initiative beschließen.

Auf dem am Montagabend beschlossenen Vorschlag des SPD-Bundesvorstandes für die Kandidatenliste steht Gebhardt, die langjährige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, nur auf dem aussichtslosen Platz 25. Der Finanzexperte Simon wurde mit Rang 28 abgefunden. Am besten von den Bewerbern aus dem Südwesten wurde Generalsekretärin Luisa Boos platziert, die Platz 15 bekommen soll. Das letzte Wort über die Reihenfolge auf der Bundesliste der SPD hat eine Europadelegiertenkonferenz am 9. Dezember in Berlin.

In der Südwest-SPD herrscht Entsetzen über den Vorschlag von Parteichefin Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil. „Ich bin maßlos enttäuscht und finde die Platzierung inakzeptabel“, sagte Gebhardt auf Anfrage. Der Vorschlag widerspreche dem Votum der Basis, die für den ersten auf die Südwest-SPD entfallenden Platz Gebhardt vorgeschlagen hatte. Simon war bei dem Landespartei mit 94 Prozent der Stimmen vor Boos platziert worden, die ohne Gegenkandidaten lediglich 58 Prozent erhalten hatte. „Das ist ein Desaster“, sagte ein Mitglied des Landesvorstandes zur Umdrehung der Reihenfolge.

Die Bundesspitze begründete ihren Vorschlag mit dem Hinweis, die Liste solle jünger und weiblicher werden. Die Baden-Württemberg empören sich vor diesem Hintergrund, dass der 70-Jährige Europaabgeordnete Norbert Neuser auf Platz 14 abgesichert werden soll. Der kleinere Landesverband Rheinland-Pfalz hat mit ihm und Spitzenkandidatin Katarina Barley zwei Vertreter auf den aussichtsreichen Plätzen, das größere Baden-Württemberg nicht einmal einen. Als Faustformel gilt, dass ein Prozent der Stimmen bei der Europawahl einen Parlamentssitz bringt. Angesichts der aktuellen Umfragen von 14 Prozent könnte die SPD im kommenden Mai bei der Europawahl mit 14 Abgeordneten rechnen. Simon will um eine bessere Platzierung kämpfen: „Wir sind nicht am Ende der Geschichte, sondern am Anfang einer Entwicklung.“

Boos, die als Generalsekretärin in der Südwest-SPD umstritten ist, gilt als gut vernetzt in Berlin. Offenbar hat sie ihre Kontakte zu Juso-Chef Kevin Kühnert und ihrem Kollegen Klingbeil spielen lassen, um eine bessere Platzierung zu erreichen und über das Votum ihres Heimatverbandes hinwegzukommen. Auch SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel zählt zu ihren Vertrauten.

Für den Mannheimer Simon wiederholt sich die Geschichte. Schon 2003 war der 51-Jährige auf der Liste entgegen den vereinbarten Regularien auf einen aussichtslosen Platz durchgereicht worden. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder wollte den Hamburger Tourismusunternehmer Vural Öger auf der Liste prominent absichern. Der Manager mit türkischen Wurzeln wurde just auf dem Platz platziert, der eigentlich für Simon vorgesehen war. Um die Empörung der Baden-Württemberger einzudämmen, bekannte sich der Parteitag zu dem aus den 1980er Jahren stammenden Regularieren für die Kandidatenliste. Es war bis zu dieser Woche die einzige Abweichung. Nun trifft es wieder Simon, der als Finanzexperte hohes Ansehen über die SPD hinaus genießt.